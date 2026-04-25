«Оренбург» вырвал победу у «Ростова» в матче РПЛ

«Оренбург» на своем поле одержал победу над «Ростовом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 1:0. Главным арбитром матча был назначен Сергей Карасев. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол на 85-й минуте забил Гедеон Гузина, переиграв вышедшего из ворот вратаря «Ростова» Ятимова.

В первом тайме удары Сулейманова и Щетинина пришлись мимо ворот. В концовке матча желтые карточки получили игроки обеих команд. Тренеры «Оренбурга» Белоруков и Ахметзянов также были предупреждены за споры.

После этой победы «Оренбург» набрал 26 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Ростов» с 27 очками опустился на 10-ю позицию.

В следующем туре «Ростов» 2 мая сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо», а «Оренбург» днем позже, 3 мая, на выезде встретится с «Сочи».

Ранее ЦСКА предрекли проблемы в матче с «Рубином».