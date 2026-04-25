ЦСКА предрекли проблемы в матче с «Рубином»

Экс-футболист Хомуха: у ЦСКА будут проблемы в игре с «Рубином»
Российский тренер Дмитрий Хомуха заявил, что у московского ЦСКА будут проблемы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина», передает «Чемпионат».

«Матч с «Рубином» будет очень сложным для армейцев. Команда на ходу, после дисквалификации вернётся Даку. Думаю, у ЦСКА будут определенные проблемы в этом матче. ЦСКА не хватает сплочённости. Команда действует разрозненно», — сказал Хомуха.

Встреча между ЦСКА и «Рубином» состоится в Казани 25 апреля.

19 апреля в выпуске шоу «Коммент.LIVE» на Youtube сообщили, что ЦСКА планирует уволить главного тренера Фабио Челестини. По информации источника, швейцарский специалист могли уволить в случае поражения в предстоящем матче против «Ростова». Эта игра прошла 21 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:1.

Ранее экс-футболист сборной СССР Пономарев назвал результаты ЦСКА катастрофой.

 
