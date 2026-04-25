Губерниев рассказал, может ли Ротенберг быть большим тренером

Пресс-служба ТНТ

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг может быть большим тренером, передает «Матч ТВ».

«Думаю, время Романа Борисовича придет. Думаю, он не останется без тренерства так или иначе. Он в состоянии быть большим тренером», — сказал Губерниев.

Московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в серии первого раунда плей-офф одноименному клубу из Минска с сухим счетом 0:4. В заключительном матче 30 марта на домашней арене бело-голубые проиграли со счетом 1:2 во втором овертайме, а единственную шайбу в этой игре у хозяев забросил Никита Гусев.

Одним из претендентов на пост главного тренера «Динамо» назывался Роман Ротенберг. Ротенберг возглавляет «Россию 25» с 2023 года. За это время команда три раза стала победителем Кубка Первого канала. С января 2022-го по июнь 2025 года Ротенберг тренировал петербургский СКА. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА.

Ранее «Динамо» объявило имя нового тренера команды.

 
