«Были первыми в космосе и хоккее»: Ротенберг о Дне космонавтики

Ротенберг: мы всегда были первыми в космосе и хоккее

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в своем Telegram-канале опубликовал поздравительный пост в честь Дня космонавтики.

«Сегодня 65 лет со дня великого события, которое навсегда изменило историю нашей страны и всего мира. Мы всегда были первыми в космосе. И мы всегда были первыми в хоккее. Это в ДНК нашей страны — идти вперед, прокладывать путь и побеждать», — написал Ротенберг.

12 апреля в России празднуется День космонавтики, установленный в честь исторического полета Юрия Гагарина.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила бессрочный запрет на участие российских сборных в турнирах под своей эгидой.

Весной 2022 года IIHF отстранила российских хоккеистов даже в нейтральном статусе и лишила страну права на проведение молодежного чемпионата мира-2023. Санкции продлевались в марте 2023 года на сезон-2023/24, а затем в феврале 2025-го, и с тех пор российские хоккеисты пропустили уже несколько мировых первенств, включая чемпионаты 2025 и 2026 годов.

Ранее Ротенберг рассказал, планирует ли он возглавить Международную федерацию хоккея.