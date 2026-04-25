Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Латвия в знак протеста против возвращения России покинула состав комиссии ФИБА

Global Look Press

Президент Латвийского баскетбольного союза Раймондс Вейонис покинул состав комиссии Международной федерации баскетбола (ФИБА) по баскетболу 3×3 из-за решения допустить к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии к юношеским турнирам, передает TVNET.

«Я принял решение уйти со своей должности. Мы будем работать, чтобы удержать эти позиции, пока военный конфликт на Украине не завершится решением, которое будет принято нашими союзниками», — сказал Вейонис.

23 апреля ФИБА сняла ограничения с российских и белорусских молодежных сборных по баскетболу 3х3, допустив сборную России U-21 до турнира 3×3 Nations League. При этом Центральный совет ФИБА сохранил текущий статус российских команд для всех остальных соревнований, включая юношеский чемпионат Европы по баскетболу, который состоится в 2026 году. Соревнования пройдут летом 2026 года в Китае и Малайзии.

Российские клубы исключены из Евролиги с сезона-2021/22, российские сборные не выступают на международных соревнованиях.

Ранее Михаил Дегтярев назвал половинчатым решение FIBA допустить россиян до турниров 3×3.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!