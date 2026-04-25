Латвия в знак протеста против возвращения России покинула состав комиссии ФИБА

Президент Латвийского баскетбольного союза Раймондс Вейонис покинул состав комиссии Международной федерации баскетбола (ФИБА) по баскетболу 3×3 из-за решения допустить к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии к юношеским турнирам, передает TVNET.

«Я принял решение уйти со своей должности. Мы будем работать, чтобы удержать эти позиции, пока военный конфликт на Украине не завершится решением, которое будет принято нашими союзниками», — сказал Вейонис.

23 апреля ФИБА сняла ограничения с российских и белорусских молодежных сборных по баскетболу 3х3, допустив сборную России U-21 до турнира 3×3 Nations League. При этом Центральный совет ФИБА сохранил текущий статус российских команд для всех остальных соревнований, включая юношеский чемпионат Европы по баскетболу, который состоится в 2026 году. Соревнования пройдут летом 2026 года в Китае и Малайзии.

Российские клубы исключены из Евролиги с сезона-2021/22, российские сборные не выступают на международных соревнованиях.

Ранее Михаил Дегтярев назвал половинчатым решение FIBA допустить россиян до турниров 3×3.