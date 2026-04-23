Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Дегтярев назвал половинчатым решение FIBA допустить россиян до турниров «3×3»

Дегтярев: решение FIBA половинчатое, но тенденцию можно считать позитивной
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале прокомментировал решение Международной федерации баскетбола (FIBA) допустить российские и белорусские молодежные сборные по баскетболу 3×3 к международным турнирам.

«Приветствую решение ФИБА о допуске российских и белорусских молодежных сборных 3×3 к участию в юношеской Лиге наций. Несмотря на то, что вопреки рекомендациям МОК, распространяющимся на все юниорские старты, решение ФИБА половинчатое и касается не всех соревнований, тенденцию можно считать позитивной, потому что в командных видах спорта ситуация в целом сложнее», — написал Дегтярев.

23 апреля FIBA сняла ограничения с российских и белорусских молодежных сборных по баскетболу 3х3, допустив сборную России U-21 до турнира 3×3 Nations League. При этом Центральный совет FIBA сохранил текущий статус российских команд для всех остальных соревнований, включая юношеский чемпионат Европы по баскетболу 2026 года. Соревнования пройдут летом 2026 года в Китае и Малайзии.

Ранее чемпион Европы объяснил важность возвращения баскетболистов 3х3 на международные турниры.

 
Теперь вы знаете
«Схема Долиной 2.0» и другие ловушки для покупателей жилья в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
