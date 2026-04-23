Дегтярев назвал половинчатым решение FIBA допустить россиян до турниров «3×3»

Министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале прокомментировал решение Международной федерации баскетбола (FIBA) допустить российские и белорусские молодежные сборные по баскетболу 3×3 к международным турнирам.

«Приветствую решение ФИБА о допуске российских и белорусских молодежных сборных 3×3 к участию в юношеской Лиге наций. Несмотря на то, что вопреки рекомендациям МОК, распространяющимся на все юниорские старты, решение ФИБА половинчатое и касается не всех соревнований, тенденцию можно считать позитивной, потому что в командных видах спорта ситуация в целом сложнее», — написал Дегтярев.

23 апреля FIBA сняла ограничения с российских и белорусских молодежных сборных по баскетболу 3х3, допустив сборную России U-21 до турнира 3×3 Nations League. При этом Центральный совет FIBA сохранил текущий статус российских команд для всех остальных соревнований, включая юношеский чемпионат Европы по баскетболу 2026 года. Соревнования пройдут летом 2026 года в Китае и Малайзии.

