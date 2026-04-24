Российский тренер: из-за нового лимита на легионеров россиян начнут заваливать деньгами

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис заявил, что из-за ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) отечественных футболистов начнут заваливать деньгами, чтобы те не уезжали в Европу, передает «Советский спорт».

«Усложнит ли новый лимит отъезд игроков в Европу? Однозначно. Клубы будут еще неохотнее отпускать своих лучших игроков. Начнут заваливать деньгами, чтобы удержать в РПЛ», — сказал Канчельскис.

Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

