В РФС высказались об ужесточении лимита на легионеров

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявив, что по этому вопросу идет работа, передает «Чемпионат».

«Встреча прошла хорошо. Проект 12+7, работа идёт. РФС и РПЛ получили проект приказа. Позицию РФС сформирует и направит», — сказал Митрофанов.

Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении лимита на легионеров в РПЛ.