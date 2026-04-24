На российского футбольного комментатора завели дело

На российского футбольного комментатора Александра Шмурнова (признан в РФ иностранным агентом) завели дело о сотрудничестве с «нежелательной организацией», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Протокол против Шмурнова поступил в Таганский суд Москвы. Дата рассмотрения материала пока не назначена, с чем связаны претензии силовиков, неизвестно.

Шмурнов в 1992 году был одним из ведущих программы «Гол» на канале «Останкино». С 2008 года он регулярно выступал со своими статьями в русской версии журнала SportWeek. С 2011 по 2014 год Шмурнов был главным редактором «Чемпионата». После он работал на телеканале «Матч ТВ». В феврале 2022 года он покинул канал и перебрался из России в Южную Америку, а после переехал во Францию.

В мае 2022 года он заявил, что хотел покинуть «Матч ТВ» еще раньше.

Ранее Шмурнова внесли в реестр иноагентов.