В РФС поделились ожиданиями от конгресса ФИФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что у него положительные ожидания от конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), который пройдет 30 апреля в Ванкувере, передает «Чемпионат».

«Питаю положительные ожидания от конгресса ФИФА. Все баны, кроме главной и молодёжной команды, на уровне ФИФА сняты. Ждём решения МОК», — сказал Митрофанов.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

