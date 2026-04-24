«Спартаку» поставили высший балл после поражения от «Краснодара»

Бывший футболист Александр Бубнов в эфире «Коммент.Шоу» заявил, что московский «Спартак» сыграл на пятерку в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

«Спартак» лучше сыграл, «Спартак» 100% на пятёрку. Они свежее, прессинговали, они постоянно нагнетали. Я первый раз видел, чтобы «Краснодар» вот так отбивался», — сказал Бубнов.

Матч состоялся на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершился поражением «Спартака» со счетом 1:2.

После поражения «Спартак» с активом в 45 очков остался на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 57 очками поднялся на первое место, опередив «Зенит» на одно очко.

В 27-м туре РПЛ «Спартак» 26 апреля сыграет на выезде с клубом «Пари Нижний Новгород», а «Краснодар» на своем поле примет махачкалинское «Динамо» в этот же день.

Действующим чемпионом России является «Краснодар». В прошлом сезоне (2024/25) клуб впервые в своей истории завоевал золотые медали, прервав шестилетнюю чемпионскую серию «Зенита».

Ранее «Спартак» обратился к болельщикам.

 
