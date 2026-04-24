Стали известны даты решающих матчей Кубка России

РФС утвердил время начала финала пути регионов и ответного матча Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) утвердил даты и время начала решающих матчей Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Финал пути регионов, в котором встретятся московские «Спартак» и ЦСКА, состоится 6 мая. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Ответный матч финала пути РПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо» пройдет 7 мая в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Первая встреча между этими командами, состоявшаяся в Москве 8 апреля, завершилась ничьей со счетом 0:0.

После 26-го тура национального первенства «Краснодар» вновь вышел на первое место, набрав 57 очков, «Зенит» отстает от него на один балл, тройку лидеров замыкает «Локомотив» (49). «Спартак», набрав 45 очков, находится на 5-й позиции, ЦСКА с активом 44 очка расположился на 6-м месте, а московское «Динамо» (35 очков) — на 8-м.

Действующим чемпионом России является «Краснодар». В прошлом сезоне (2024/25) клуб впервые в своей истории завоевал золотые медали, прервав шестилетнюю чемпионскую серию «Зенита».

Суперфинал Кубка России, в котором встретятся победители двух финалов, запланирован на 24 мая. Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, выигравший турнир в прошлом сезоне.

Ранее ЦСКА и «Спартак» потеряли шансы на чемпионство в РПЛ.