Латвия может лишить экс-голкипера «Амура» тренерской лицензии из-за игры в КХЛ

В Латвии хотят лишить тренерской лицензии экс-вратаря Калниньша за игру в России

Бывшего голкипера сборной Латвии Яниса Калниньша могут лишить тренерского сертификата из-за его выступлений за хабаровский «Амур». Об этом сообщает портал LSM.

Руководитель Латвийского совета спортивных федераций (LSFP) Владимир Штейнбергс сообщил о подготовке поправок в правила Кабинета министров, позволяющих отзывать сертификаты у специалистов за нарушение этических принципов.

«Человек, добровольно выступавший за клуб из страны-агрессора, не может обучать наших детей», — заявил Штейнбергс.

Калниньш, представлявший Латвию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, после подписания контракта с хабаровским «Амуром» в 2022 году был отстранен от выступлений за национальную сборную. 23 апреля 2026 года он объявил о завершении игровой карьеры и получении тренерской категории «C».

Калниньш выступал за «Амур» с 2022 по 2024 год. В составе хабаровского клуба он провел 240 матчей, из которых 17 отыграл «на ноль», пропустив 513 шайб.

Ранее в НХЛ российского хоккеиста Никиту Кучерова назвали злодеем.