Латвия может лишить экс-голкипера «Амура» тренерской лицензии из-за игры в КХЛ

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

В Латвии хотят лишить тренерской лицензии экс-вратаря Калниньша за игру в России
Global Look Press

Бывшего голкипера сборной Латвии Яниса Калниньша могут лишить тренерского сертификата из-за его выступлений за хабаровский «Амур». Об этом сообщает портал LSM.

Руководитель Латвийского совета спортивных федераций (LSFP) Владимир Штейнбергс сообщил о подготовке поправок в правила Кабинета министров, позволяющих отзывать сертификаты у специалистов за нарушение этических принципов.

«Человек, добровольно выступавший за клуб из страны-агрессора, не может обучать наших детей», — заявил Штейнбергс.

Калниньш, представлявший Латвию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, после подписания контракта с хабаровским «Амуром» в 2022 году был отстранен от выступлений за национальную сборную. 23 апреля 2026 года он объявил о завершении игровой карьеры и получении тренерской категории «C».

Калниньш выступал за «Амур» с 2022 по 2024 год. В составе хабаровского клуба он провел 240 матчей, из которых 17 отыграл «на ноль», пропустив 513 шайб.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!