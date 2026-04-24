В США заявили, что не требовали от Ирана не приезжать на ЧМ-2026

Рубио: США не требовали от Ирана не приезжать на ЧМ-2026 по футболу

Государственный секретарь США Марко Рубио во время мероприятия в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не требовали от Ирана отказываться от участия в чемпионате мира 2026 года.

«Никто со стороны США не говорил им, что они не могут приехать», — заявил Рубио.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали 11 марта заявил, что участие сборной страны в турнире в нынешней геополитической обстановке невозможно. 17 марта на странице иранского посольства в Мексике в соцсетях появилась информация о том, что федерация футбола ведет с ФИФА переговоры о переносе матчей команды с территории США на латиноамериканскую арену.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США.

При этом в марте Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно. 27 марта стало известно, что власти Ирана запретили национальным спортивным сборным выезжать на соревнования в «недружественные страны».

Ранее Трамп назвал интересной идею заменить Иран на Италию на ЧМ-2026.