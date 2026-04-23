Сборная России одержала победу над командой ЮАР в матче Кубка мира

Российские ватерполистки обыграли сборную ЮАР и вышли в четвертьфинал Кубка мира

Женская сборная России по водному поло одержала победу над национальной командой ЮАР в матче классификации второго дивизиона Кубка мира в Гзире (Мальта).

Встреча завершилась со счетом 27:5. Благодаря этому результату российская команда досрочно вышла в четвертьфинал турнира.

На групповом этапе россиянки также обыграли Аргентину (33:11) и Германию (26:4).

Кубок мира стал для российских ватерполистов первым за несколько лет крупным стартом под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). В соревнованиях участвуют 24 сборные, 16 лучших команд выйдут в плей-офф. Соревнования на Мальте продлятся до 26 апреля.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участияю во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

