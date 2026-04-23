Первая ракетка мира вышла в третий круг турнира в Мадриде

Соболенко обыграла Стирнс и вышла в третий круг турнира в Мадриде
Первая ракетка мира Арина Соболенко во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде обыграла американку Пейтон Стирнс, занимающую 43-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:3. Соболенко сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти. Стирнс подала один раз навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала один брейк-пойнт из четырех.

В третьем круге Соболенко встретится с румынкой Жаклин Кристиан, занимающей 33-е место в рейтинге WTA. Матч состоится 24 апреля.

Соболенко является действующей чемпионкой турнира в Мадриде (2025 год). Всего на ее счету 20 титулов WTA в одиночном разряде. В нынешнем сезоне теннисистка выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Анна Калинская проиграла аутсайдеру на турнире в Мадриде.

 
