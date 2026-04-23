Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Российскую молодежную сборную 3х3 допустили к международным турнирам

FIBA допустила сборную России U21 до турнира 3x3 Nations League
Shutterstock/FOTODOM

Международная федерация баскетбола (FIBA) сняла ограничения с российских и белорусских молодежных сборных по баскетболу 3х3, сообщает пресс-служба организации.

«В соответствии с рекомендацией МОК об отмене ограничений на участие российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях, Россия и Белоруссия получили исключительное разрешение на регистрацию команд U21 в конференциях Юношеской лиги наций FIBA 3x3, которые пройдут в Китае и Малайзии», — сказано в пресс-релизе FIBA.

Россия и Белоруссия получили разрешение зарегистрировать команды в возрастной категории U21 в конференциях Юношеской лиги наций FIBA 3x3. Турниры пройдут в Китае и Малайзии. При этом Центральный совет FIBA сохранил текущий статус российских команд для всех остальных соревнований, включая юношеский чемпионат Европы по баскетболу 2026 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В декабре 2025 года комитет рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Ранее в Госдуме предупредили МОК о последствиях в случае недопуска россиян.

 
Теперь вы знаете
«Схема Долиной 2.0» и другие ловушки для покупателей жилья в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!