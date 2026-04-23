Российскую молодежную сборную 3х3 допустили к международным турнирам

Международная федерация баскетбола (FIBA) сняла ограничения с российских и белорусских молодежных сборных по баскетболу 3х3, сообщает пресс-служба организации.

«В соответствии с рекомендацией МОК об отмене ограничений на участие российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях, Россия и Белоруссия получили исключительное разрешение на регистрацию команд U21 в конференциях Юношеской лиги наций FIBA 3x3, которые пройдут в Китае и Малайзии», — сказано в пресс-релизе FIBA.

При этом Центральный совет FIBA сохранил текущий статус российских команд для всех остальных соревнований, включая юношеский чемпионат Европы по баскетболу 2026 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В декабре 2025 года комитет рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Ранее в Госдуме предупредили МОК о последствиях в случае недопуска россиян.