Легенда «Спартака»: если в коллективе существует какой‑то внутренний нарыв, то его нужно вскрыть

Экс-футболист Ловчев: нужно вскрыть нарыв, если он есть в ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев в эфире «Матч Премьер» заявил, что в столичном ЦСКА может сохраняться внутренний конфликт в коллективе.

«Эта история с Мойзесом. Команда разделилась? Команда поддержала тренера? На одну игру могут собраться, но вдолгую так не работает. И если в коллективе существует какой‑то внутренний нарыв, то его нужно вскрыть», — сказал Ловчев.

18 апреля ЦСКА в матче Российской премьер-лиги сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов». Счет в матче открыл футболист «Крыльев Советов» Иван Олейников. Он отличился на 65-й минуте. Матвей Кисляк через десять минут отыграл пропущенный мяч.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает пятое место, набрав 43 очка. «Крылья Советов» располагаются на 12 строчке, имея в активе 23 балла. Лидирует в турнире «Краснодар», набрав 53 очка.

