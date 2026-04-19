Семин: хочется, чтобы «Спартак» участвовал в чемпионской гонке

Экс-тренер «Локомотива» Семин: хочется, чтобы «Спартак» боролся за победу в РПЛ

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин выразил надежду на то, что столичный «Спартак» будет бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Спартак» преобразился и будет бороться за бронзу РПЛ. Хочется, чтобы в следующем сезоне клуб полноправно участвовал в чемпионской гонке. Чем больше команд претендуют на первое место, тем лучше для нашего чемпионата», — сказал Семин.

В прошлом туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом». На 8-й минуте московская команда открыла счет: отличился капитан красно-белых Роман Зобнин, для которого эта встреча стала 300-й в составе «Спартака». Он вошел в топ-12 игроков клуба по числу проведенных матчей.

На 42-й минуте ростовчане сравняли счет. Судья назначил пенальти, который реализовал Мохаммад Мохеби.

После 24 туров «Спартак» набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

