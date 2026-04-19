Семин: хочется, чтобы «Спартак» участвовал в чемпионской гонке

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Экс-тренер «Локомотива» Семин: хочется, чтобы «Спартак» боролся за победу в РПЛ
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин выразил надежду на то, что столичный «Спартак» будет бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Спартак» преобразился и будет бороться за бронзу РПЛ. Хочется, чтобы в следующем сезоне клуб полноправно участвовал в чемпионской гонке. Чем больше команд претендуют на первое место, тем лучше для нашего чемпионата», — сказал Семин.

В прошлом туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом». На 8-й минуте московская команда открыла счет: отличился капитан красно-белых Роман Зобнин, для которого эта встреча стала 300-й в составе «Спартака». Он вошел в топ-12 игроков клуба по числу проведенных матчей.

На 42-й минуте ростовчане сравняли счет. Судья назначил пенальти, который реализовал Мохаммад Мохеби.

После 24 туров «Спартак» набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее российский тренер предрек «Спартаку» медали РПЛ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
