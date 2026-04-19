Российская гимнастка опередила украинку и завоевала серебро на Кубке мира

Россиянка София Ильтерякова завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира в Баку в упражнении с обручем.

Ильтерякова набрала 28,800 балла. Первое место заняла представительница Германии Дарья Варфоломеев (29,900). Замкнула тройку сильнейших Таисия Онофрийчук (28,200) из Украины.

Также на этапе Кубка мира в Баку Ильтерякова заняла пятое место в многоборье и выиграла бронзу в упражнении с обручем.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

