Племянник попавшей в реанимацию Татьяны Тарасовой рассказал о состоянии здоровья тренера

Алексей Тарасов, племянник тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, рассказал, что она идет на поправку после попадания в реанимацию, передает Sport24.

«Здоровье Татьяны Анатольевны все лучше и лучше. Не хочу обсуждать медицинские показатели, но она скоро будет дома. Все нормально», — сказал Алексей Тарасов.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

