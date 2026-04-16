Президент Федерации бобслея России: украинский скелетонист отработал политическую повестку

Pavlo_bagmutukrinform/Global Look Press

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов заявил, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич отработал политическую повестку во время Олимпиады 2026 года, передает «Матч ТВ».

«Он отработал политическую повестку. Он спортсмен среднего уровня. Он был бы за пределами первой десятки, где‑то 17—18‑е место. Никогда ничего не показывал», — сказал Пегов.

12 февраля стало известно о дисквалификации Гераскевича с олимпийского турнира. В день начала соревнований скелетонистов глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри пыталась убедить спортсмена не использовать шлем с изображением почивших украинских спортсменов, поскольку он нарушает Олимпийскую хартию. Гераскевич отказался и потребовал от МОК публичных извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортивных объектов.

После спортсмен обратил внимание на реакцию в России, где, по его словам, празднуют его недопуск к играм.

Ранее Гераскевича назвали неудачником в Раде.

 
Решили купить eSIM для путешествий? Как ее настроить и как это поможет вам сэкономить
