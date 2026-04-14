Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Спорт

Агент Батракова рассказал, уедет ли тот в Европу

Александр Вильф/РИА Новости

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «Советскому спорту» заявил, что пока ни один европейский клуб не обращался к нему с просьбой оформить трансфер.

«Ни от одного европейского клуба еще по Батракову не было предложения. Это все на уровне слухов и разговоров. Конкретики никакой нет», — заявил Кузьмичев.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он сыграл в 30 матчах в составе московского клуба во всех турнирах, забил 16 мячей и оформил десять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в €25 млн.

За «ПСЖ» с лета 2024 года также играет российский вратарь Матвей Сафонов. Французская команда заплатила «Краснодару» €20 млн за футболиста.

12 апреля московский «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в 24-м туре РПЛ. На 63-й минуте Мастури реализовал пенальти за фол против Глушкова, а на 87-й Монтес сравнял счет после скидки Комличенко и ошибки вратаря Волка. После этого матча команда набрала 45 очков и вышла на третье место в таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не сыграет против сборной России.

 
Теперь вы знаете
Реестр антипрививочников, новые правила учета стажа и $100 чаевых от Трампа. Что нового к утру 14 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!