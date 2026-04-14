Агент Батракова рассказал, уедет ли тот в Европу

Агент Батракова заявил, что не получал предложений из Европы по трансферу

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «Советскому спорту» заявил, что пока ни один европейский клуб не обращался к нему с просьбой оформить трансфер.

«Ни от одного европейского клуба еще по Батракову не было предложения. Это все на уровне слухов и разговоров. Конкретики никакой нет», — заявил Кузьмичев.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он сыграл в 30 матчах в составе московского клуба во всех турнирах, забил 16 мячей и оформил десять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в €25 млн.

За «ПСЖ» с лета 2024 года также играет российский вратарь Матвей Сафонов. Французская команда заплатила «Краснодару» €20 млн за футболиста.

12 апреля московский «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в 24-м туре РПЛ. На 63-й минуте Мастури реализовал пенальти за фол против Глушкова, а на 87-й Монтес сравнял счет после скидки Комличенко и ошибки вратаря Волка. После этого матча команда набрала 45 очков и вышла на третье место в таблице РПЛ.

