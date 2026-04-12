Овечкин сыграл у себя дома в хоккей с Малкиным и братьями Протасами

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча против «Питтсбург Пингвинз» пригласил к себе домой братьев Алексея и Ильи Протаса, а также форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

Хоккеисты вместе с сыновьями Овечкина провели дружеский матч в коридоре дома 40-летнего капитана «Кэпс», по ходу игры Малкин жаловался на то, что ему приходится противодействовать оппонентам короткой клюшкой.

Встреча между «Пингвинз» и «Кэпиталз» прошла в Питтсбурге 11 апреля и завершилась победой гостей со счетом 6:3. После этой встречи «Кэпиталз» набрали 91 очко и закрепились на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

На счету Овечкина 1006 голов в НХЛ, если учитывать регулярный чемпионат и плей-офф. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось десять шайб: в активе канадского хоккеиста 1016 голов. 894 шайбы он забил в регулярном чемпионате, а 122 — в плей-офф НХЛ.

