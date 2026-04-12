Стали известны составы ЦСКА и «Сочи»

Опубликованы стартовые составы столичного ЦСКА и «Сочи» на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА: Тороп, Круговой, Ж. Виктор, Данилов, Баринов, Обляков, Глебов, Козлов, Гаич, Кисляк, Гонду.

«Сочи»: Дегтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Заика, Марсело, Мухин, Коваленко, Игнатов, Федоров, Крамарич.

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 12 апреля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 42 балла. Сочинцы с активом в девять баллов идут последними. После 23 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар» с 52 набранными очками. Вторым идет «Зенит» (51), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (44).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

