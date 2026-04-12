Овечкин ответил на вопрос о скором завершении карьеры

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча против «Питтсбург Пингвинз» заявил, что пока не принял решение о своем будущем.

«Я не знаю, последний ли это сезон для меня или нет. Когда я скажу, что завершил карьеру, то буду готов обсудить это. Посмотрим, пока я ничего не сказал», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Кэпс».

Встреча между «Пингвинз» и «Кэпиталз» прошла в Питтсбурге 11 апреля и завершилась победой гостей со счетом 6:3. После этой встречи «Кэпиталз» набрали 91 очко и закрепились на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

На счету Овечкина 1006 голов в НХЛ, если учитывать регулярный чемпионат и плей-офф. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось десять шайб: в активе канадского хоккеиста 1016 голов. 894 шайбы он забил в регулярном чемпионате, а 122 — в плей-офф НХЛ.

Ранее фанатам «Вашингтона» подарят полотенце с Александром Овечкиным.