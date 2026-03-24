Аршавин одним словом оценил поведение тренера «Балтики»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в интервью «Матч ТВ» заявил, что не согласен с поведением главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева по ходу игры против ЦСКА.

Инцидент произошел, когда в концовке матча 21-го тура чемпионата России Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило футболиста московской команды Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. Оба тренера получили красные карточки.

«Я ему сказал, что для меня это перебор. Если бы он выбил мяч в одно касание — это одно. А здесь так демонстративно… На месте Кармо я поступил бы аналогично — и это спровоцировало бы потасовку», — заявил Аршавин.

Челестини по итогам пропустил только одну игру — с махачкалинским «Динамо», которая состоялась 21 марта.

Ранее в «Балтике» отказались извиняться перед тренерами ЦСКА.