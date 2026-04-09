«Вратарь «Вашингтона» о возможном уходе Овечкина: это будет грустный день

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон заявил в своих соцсетях, что будет грустно, когда Александр Овечкин завершит карьеру.

«Я думаю, все в этой комнате, очевидно, хотят, чтобы он вернулся еще раз в Торонто. Он долго был особенным игроком в этой лиге, а теперь он просто хороший друг. Это будет грустный день, когда бы он ни решил уйти», — написал Томпсон.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. На данный момент на его счету 1005 заброшенных шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин рассказал, когда примет решение о своем будущем.