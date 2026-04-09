За первой победой: Есипенко играет с Блюбаумом в Турнире претендентов. LIVE

Логичная короткая рокировка от Есипенко в ответ. Почти мгновенно.
Блюбаум долго думал и передвинул ферзя на одну клетку. При этом существенно обострил позицию, хочет открытых шахмат сегодня. Qd7
Есипенко заставил Блюбаума думать. После рокировки на прошлом ходу немец уже на 20 минут больше потратил на размышления. 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nc4 Nxe4 5.Qe2 Qe7 6.d4 Nc6 7.c3 d5 8.Ne3 Be6 9.Nd2 f5 10.Nxe4 fxe4 11.f3 exf3 12.Qxf3 0-0-0 13.Bd3
Гири и Накамура начали довольно активно, но тоже на равных. 1.c4 1... e6 2.Nc3 d5 3.d4 3... h6 4.cxd5 exd5 5.Bf4 5... c6 6.e3 6... Bd6 7.Nge2 7... Na6 8.Bxd6 Qxd6 9.Ng3 Nc7 10.Bd3 Nf6 11.h3
В партии Вэй И с Каруаной осторожное и равное начало. 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.Ne2 Ne7 5.a3 Bxc3+ 6.Nxc3 Nbc6
Уверенно лидирующий в турнире Синдаров уже добился белыми небольшого перевеса в партии с Прагнанандхой. 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Nbd7 5.Bf4 Bb4 6.cxd5 exd5
Начались партии. Вот так стартовали Есипенко с Блюбаумом: 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nc4 Nxe4 5.Qe2 Qe7 6.d4
Турнирное положение после девяти туров:
- Синдаров — 7 очков
- Гири — 5,5
- Каруана — 4,5
4-7. Блюбаум, Прагнанандха, Накамура, Вэй И — 48. Есипенко — 3
В десятом туре встречаются:
Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Вэй И (Китай) — Фабиано Каруана (США)
Аниш Гири (Нидерланды) — Хикару Накамура (Япония)
Андрей Есипенко (Россия) — Маттиас Блюбаум (Германия)
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В десятом туре Турнира претендентов — 2026 россиянин Андрей Есипенко белыми играет с Маттиасом Блюбаумом из Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.