Тарасова назвала тренеров Гуменника и Петросян лучшими в России

Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Этери Тутберидзе и Веронику Дайнеко лучшими тренерами в российском фигурном катании. Ее слова приводит Sport24.

«Лучший тренер в России прямо сейчас — тот, чьи фигуристы показывают лучшие результаты. В последние годы лучшей была Этери Тутберидзе. Она остается, но теперь есть и Вероника Дайнеко. Ее Петр Гуменник просто поразил всех в этом сезоне», — сказала Тарасова.

Под руководством Тутберидзе тренируется чемпионка России и участница Олимпийских игр в Италии Аделия Петросян. Дайнеко тренирует еще одного участника Игр-2026 от России — Петра Гуменника.

Для отбора на Олимпиаду спортсмены выступили на квалификационном турнире в Пекине, где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

Ранее Тарасова высказалась о возможном отъезде из России.

 
