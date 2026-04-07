Карпин назвал свою главную ошибку

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на встрече-конференции проекта «Футбол в школе» назвал своей главной ошибкой предъявление к игрокам требований, выполнить которые они не могли.

«Главная моя ошибка как тренера заключалась в том, что я как тренер требовал от футболиста то, чего он не может. И были такие случаи, в том числе в «Спартаке». Но где я понял, что, оказывается, игроки могут не уметь простых вещей, — это в «Армавире», — сказал Карпин.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Ранее по ходу тренерской карьеры специалист работал в «Спартаке», «Мальорке», «Армавире», «Ростове» и «Динамо».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее вратарь Игнат Тереховский огорчился, когда УЕФА отказался снимать санкции с юношеской сборной России.