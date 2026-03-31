Стало известно, сколько Смолов заплатил потерпевшему после драки в ресторане

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов выплатил 4 млн рублей компенсации бизнесмену Владимиру Кузьминову после драки в «Кофемании». Об этом пишет журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Как указано в публикации, Кузьминов получил компенсацию морального и физического ущерба + понесенных расходов (к примеру, перелеты из Челябинска в Москву). В общей сложности сумма выплаты составила 4 млн, 1 млн из которых Смолов перевел официально через нотариуса еще летом 2025 года.

31 марта стало известно, что Смолов заключил мировое соглашение с потерпевшим. Кузьминов обратится в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, и 1 апреля дело должно быть закрыто.

28 мая 2025 года Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию. Смолову вменялась часть 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).

18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинение в отношении игрока и ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее адвокат Смолова рассказала свою версию конфликта в кафе.