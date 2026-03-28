«Двоякие ощущения»: Сафонов о победе России над Никарагуа

Голкипер Сафонов заявил о двояких ощущениях после матча России и Никарагуа

Вратарь сборной России и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов после матча с командой Никарагуа в своем Telegram-канале выразил сожаление, что не сумел сыграть на ноль.

«Двоякие ощущения: очень приятно вернуться в родные пенаты и одновременно немного грустно. Но всё же понимаю, что жизнь идёт своим чередом, и в призме моей карьеры «Краснодар» — это уже пройденный этап», — поделился он.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. Сафонов пропустил мяч после удара с центра поля. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Абдурашид Худойберганов из Узбекистана.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Александр Мостовой оказался недоволен победой над Никарагуа.