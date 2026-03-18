Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин забил приятеля, поспорив о правилах игры в нарды

Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области суд мужчина получил 9,5 лет колонии строгого режима за жестокое избиение знакомого, конфликт произошел из-за спора о правилах игры в нарды. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года на базе отдыха. Пьяный обвиняемый поссорился с приятелем из-за правил игры в нарды. В ходе ссоры он схватил металлический ковш и ударил оппонента по голове, пострадавший не выжил. После этого мужчина предложил своим работникам сбросить тело избитого в водохранилище, что они и сделали.

Затем один из них по просьбе подсудимого взял вину на себя, но правоохранители установили настоящего виновного. В суде фигурант вину признал частично. Ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее мужчина забил брата, который не дал ему пароль от телефона.

 
Теперь вы знаете
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!