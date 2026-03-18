Россиянин забил приятеля, поспорив о правилах игры в нарды

В Свердловской области суд мужчина получил 9,5 лет колонии строгого режима за жестокое избиение знакомого, конфликт произошел из-за спора о правилах игры в нарды. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года на базе отдыха. Пьяный обвиняемый поссорился с приятелем из-за правил игры в нарды. В ходе ссоры он схватил металлический ковш и ударил оппонента по голове, пострадавший не выжил. После этого мужчина предложил своим работникам сбросить тело избитого в водохранилище, что они и сделали.

Затем один из них по просьбе подсудимого взял вину на себя, но правоохранители установили настоящего виновного. В суде фигурант вину признал частично. Ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее мужчина забил брата, который не дал ему пароль от телефона.