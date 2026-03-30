«Осталось большое расстройство»: ветеран ЦСКА о матче России с Никарагуа

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» заявил о расстройстве после товарищеского матча сборной России с Никарагуа и рассказал, чего ждет от игры с Мали.

«Да кто его знает, может, другой настрой будет на серьезных соперников. По матчу с Никарагуа осталось большое расстройство. Поэтому и футболисты это осознают, может, выйдут с другим настроем. Но в любом случае, надо всегда отталкиваться от себя, от своей игры. Навязывать сопернику высокий прессинг, если к нему привыкли, свою игру навязывать. А там уже смотреть, если соперник выдерживает темп и прессинг, то другую схему пробовать или еще что-то. Но повторюсь, надо навязывать свою игру.

А с Никарагуа был недонастрой, быстрый гол повлиял, психологически надломил. Но надо отдать должное и Никарагуа, то есть они не сложили руки, а, наоборот, разозлились, предложили хороший темп, мяч двигался, гол они забили. Может, он не вытекал из хода матча, но все равно гол есть гол. Поэтому во втором тайме по-другому вышли, скорости пошли другие, да и удаление сказалось», — отметил он.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

