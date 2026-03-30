Петросян опровергла конфликт с американкой во время Олимпиады

Yara Nardi/Reuters

Российская фигуристка Аделия Петросян в выпуске шоу «ALEKÓ In My Bag» заявила, что у нее не было конфликта с американкой Эмбер Гленн во время Олимпийских игр-2026.

«Я не думаю, что Эмбер как-то на меня посмотрела. Yа следующий день мы с ней хорошо общались, мы даже не обсуждали эту тему. Я просто старалась держать себя в руках, чтобы никак не заплакать», — сказала Петросян.

Во время объявления оценок за произвольную программу Олимпиады Гленн, которая сидела недалеко от Петросян в зоне «кисс энд край», улыбнулась. Петросян в этот момент посмотрела в ее сторону.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

