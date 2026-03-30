«Это позор и удар по имиджу сборной»: футбольный эксперт о речи Карпина

Футбольный эксперт Андрей Созин назвал большой ошибкой тот факт, что главный тренер сборной России Валерий Карпин ругался на игроков в перерыве товарищеского матча с Никарагуа с использованием нецензурной лексики. Его слова приводит «Чемпионат».

«Лучше бы в РФС извинились за это видео, признали, что это была большая ошибка. Это просто позор и удар по имиджу сборной и тренера. Лучше бы я и другие болельщики сборной не знали, что в раздевалках творится такое», — заявил Созин.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. Сафонов пропустил мяч после удара с центра поля. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

