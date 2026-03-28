«Локомотив» повел в серии Кубка Гагарина со «Спартаком»

«Локомотив» обыграл «Спартак» в третьем матче 1/8 финала КХЛ
Алексей Филиппов/РИА Новости

Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Спартаком» в третьем матче 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Мегаспорт», основное время завершилось с результатом 3:3. В составе ярославской команды отличились Максим Шалунов, который открыл счет в матче на 1-й минуте, Александр Радулов и Байрон Фрейз. За московский клуб шайбы забросили Даниил Гутик, Павел Порядин и Иван Морозов. Победную шайбу за «Локомотив» в овертайме забросил Артур Каюмов.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу ярославской команды. Четвертая встреча тоже пройдет в Москве — 30 марта, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. А вот пятый матч будет проведен в Ярославле 1 апреля, начало — 19:30 мск.

В регулярном чемпионате КХЛ «Локомотив» занял первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, а «Спартак» — восьмую.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее СКА переиграл ЦСКА в третьем матче Кубка Гагарина.

 
