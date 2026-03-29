Туктамышева: это была не просто победа на ЧМ, а личная победа Малинина

Туктамышева о золоте Малинина на чемпионате мира: его личная победа

Чемпионка мира, России и Европы Елизавета Туктамышева отреагировала в эфире Okko на победу Ильи Малинина на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Это была личная победа, не просто победа на чемпионате мира, а прямо личная победа Ильи Малинина. И вот как раз эти эмоции мы видим, потому что он для себя поставил жирную точку, что он может», — сказала Туктамышева.

За произвольную программу Малинин набрал 218,11 балла, что дало ему в общей сумме 329,40 балла. Изначально на техническом табло было указано, что фигурист исполнил четверной аксель, однако позже элемент был заменен на тройной аксель.

В прокате он еще исполнил четверной флип, четверной лутц, следом он вновь прыгнул четверной флип, однако не прикрепил к нему второй прыжок для каскада, что влечет за собой аннулирование элемента из-за его повтора. Также он выполнил каскады четверной лутц + ойлер + тройной сальхов, четверной тулуп + тройной тулуп и четверной сальхов + двойной аксель.

Ранее Малинин объяснил отказ от четверного акселя на чемпионате мира.