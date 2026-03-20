Лыжник Коростелев заявил, что не здоровается с Большуновым

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что не здоровается с Александром Большуновым, передает ТАСС.

«Здороваюсь ли и общаюсь ли с Большуновым? Нет. Его поведение и срывы? Я могу понять его как спортсмена, но как человека — нет», — сказал Коростелев.

Ранее Большунов заявил в эфире «России 24», что в начале сезона его лыжи ехали неидеально. Лыжник предположил, что это связано с чьими-то высокими ставками на внутренние старты.

1 марта Большунов выиграл золотую медаль чемпионата России в коньковом спринте. Его результат составил 3 минуты 18,18 секунды. Серебряную награду завоевал Егор Митрошин (+0,10). Тройку сильнейших Иван Горбунов (+0,25).

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).



