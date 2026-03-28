Тарасова намерена сделать подарок японской фигуристке

Тренер Тарасова намерена отправить в подарок фигуристке Сакамото букет цветов
Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что намерена выслать японке Каори Сакамото, которая завершила профессиональную карьеру, праздничный букет. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Сейчас буду искать, как послать ей цветы. Хочу отправить ей букет из России. Попробуем это сделать, надеюсь, получится», — заявила Тарасова.

На Олимпийских играх 2026 года Сакамото выиграла две серебряные награды, став призеркой в первестве женщин-одиночниц, а также в командном турнире.

Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла. От России на Олимпиаде-2026 выступила Аделия Петросян. По итогам короткой и произвольной программ фигуристка набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции.

Ранее Виктория Синицына дала первый комментарий после жуткой травмы.

 
