Легендарный американский спортсмен встречается с бывшей невесткой Дональда Трампа

Американский гольфист Тайгер Вудс объявил в своих соцсетях об отношениях с бывшей невесткой президента США Дональда Трампа Ванессой Трамп.

Дональд Трамп — младший и Ванесса Трамп были женаты с 2005 по 2018 год, у пары пятеро детей.

«Любовь витает в воздухе, и жизнь становится лучше, когда ты рядом со мной! Мы с нетерпением ждем нашего совместного путешествия по жизни. В это время мы бы хотели уединиться для всех тех, кто близок нашему сердцу», — написал в своих соцсетях.

Ранее Вудс был женат на шведке Элин Нордегрен, но они развелись в 2010 году. Их разводу предшествовал скандал, связанный с супружеской неверностью гольфиста.

Всего за карьеру Вудс выиграл 80 турниров PGA Тура, что поставило его на второе место в истории после Сэма Снида, а также 40 турниров Европейского тура (третье место в истории после Сева Бальестероса и Бернхарда Лангера). 23 февраля 2021 года Вудс попал в аварию, его машина перевернулась, а сам Вудс оказался на операционном столе с множеством переломов ног.

Ранее был назван самый высокооплачиваемый атлет в истории спорта.