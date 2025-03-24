Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Легендарный американский спортсмен встречается с бывшей невесткой Дональда Трампа

Американский гольфист Вудс встречается с бывшей невесткой Дональда Трампа
close
Reuters

Американский гольфист Тайгер Вудс объявил в своих соцсетях об отношениях с бывшей невесткой президента США Дональда Трампа Ванессой Трамп.

Дональд Трамп — младший и Ванесса Трамп были женаты с 2005 по 2018 год, у пары пятеро детей.

«Любовь витает в воздухе, и жизнь становится лучше, когда ты рядом со мной! Мы с нетерпением ждем нашего совместного путешествия по жизни. В это время мы бы хотели уединиться для всех тех, кто близок нашему сердцу», — написал в своих соцсетях.

Ранее Вудс был женат на шведке Элин Нордегрен, но они развелись в 2010 году. Их разводу предшествовал скандал, связанный с супружеской неверностью гольфиста.

Всего за карьеру Вудс выиграл 80 турниров PGA Тура, что поставило его на второе место в истории после Сэма Снида, а также 40 турниров Европейского тура (третье место в истории после Сева Бальестероса и Бернхарда Лангера). 23 февраля 2021 года Вудс попал в аварию, его машина перевернулась, а сам Вудс оказался на операционном столе с множеством переломов ног.

Ранее был назван самый высокооплачиваемый атлет в истории спорта.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами