«Спартак» сравнял счет в серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

Московский «Спартак» обыграл ярославский «Локомотив» во втором матче 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославе. Основное время завершилось с результатом 1:1, отличились игрок «Локомотива» Георгий Иванов и хоккеист «Спартака» Иван Морозов. Победную шайбу в овертайме забросил игрок красно-белых Данил Пивчулин — взятие ворот было зафиксировано на 78-й минуте.

Таким образом, счет в серии стал 1-1. Первый матч в этой паре выиграл ярославский клуб, матч, который состоялся в Ярославле, завершился с результатом 5:3. Третья игра будет проведена уже в Москве, она состоится 28 марта, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. Четвертая встреча тоже пройдет в Москве — 30 марта.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

