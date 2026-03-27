«Они страдают!» Бывший тренер «Спартака» раскритиковал отстранение России

Бывший тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что уровень российского футбола может стать ниже из-за отстранения от международных турниров. Его слова приводит AS.

«У нас в «Спартаке» были молодые таланты, которые могли бы получить шанс в европейском футболе. Но они страдают от того, что их двери закрыты! Они не могут соревноваться с лучшими, и поэтому уровень российского футбола может стать ниже, чем был исторически», — сказал Абаскаль.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года.

2 февраля глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Сборная России продолжает проводить только товарищеские матчи. 27 марта в Краснодаре команда сыграет с Никарагуа, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

