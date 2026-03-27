Сборная России назвала капитана на предстоящий матч с Никарагуа

Вратарь сборной России Матвей Сафонов станет капитаном сборной России в товарищеском в матче с Никарагуа, сообщает пресс-служба национальной команды.

«Возвращение туда, где все началось. Уже завтра снова увидим Матвея Сафонова на поле стадиона в родном Краснодаре, но уже как капитана сборной России. Приходите поддержать наших парней», — говорится в сообщении.

Россия и Никарагуа проведут товарищеский матч в Краснодаре 27 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В рамках мартовского сбора российские футболисты также сыграют с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

2 февраля глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Сафонов заявил о большом давлении перед игрой с Никарагуа.