«Зря мы это сделали»: отец Костылевой об уходе от Плющенко

Отец чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой Валерий Костылев рассказал, что не поддерживал уход фигуристки из академии «Ангелы Плющенко». Его слова приводит Sport24.

«Я не хотел, но под натиском жены смирился с переходом. Поменяли картинку, поменяли полностью место жительства. Конечно, зря мы это сделали. И Лена сказала, и я это понял. Надеюсь, моя жена тоже поняла», — сказал Костылев.

21 декабря 2025 года двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко Однако о завершении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.

До этого, 25 ноября, Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

Ранее Татьяна Тарасова назвала 14-летнюю Костылеву лучшей молодой фигуристкой России.

 
