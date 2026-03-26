Вратарь сборной России Сафонов заявил о большом давлении перед игрой с Никарагуа

Сафонов заявил, что чувствует большое давление перед матчем сборной в Краснодаре

Вратарь французского «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов признался, что чувствует большое давление перед товарищеским матчем с национальной командой Никарагуа. Его слова приводит РИА Новости.

«Тут на меня большое давление. Я понимаю, что многие придут посмотреть на меня. Придут мои родные. Нельзя ударить в грязь лицом», — заявил он.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». За основную команду «быков» он играл с 2017 по 2024, после чего перешел во французскую команду.

Россия и Никарагуа проведут товарищеский матч в Краснодаре 27 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В рамках мартовского сбора российские футболисты также сыграют с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

2 февраля глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее три футболиста сборной России пропустили тренировку перед игрой с Никарагуа.