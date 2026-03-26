«Надо было заплатить»: названо условие для проведения матчей России с США и Канадой

Тренер Крикунов уверен, что США и Канада сыграют с Россией за деньги
Владимир Песня/РИА Новости

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов заявил, что сборные США и Канады проведут матчи с национальной командой России, если это будет для них финансово интересно. Его слова приводит РИА Новости.

«Они, если захотят играть, если это будет для них финансово интересно, спокойно (согласятся). Раньше, как я знаю, надо было 600 тысяч долларов заплатить им за матч, и все», — сказал Крикунов.

25 марта президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что в организации ищут варианты для проведения матчей России с Канадой и США.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года, а следом — в январе 2026 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года, а также пропустили Олимпийские игры в Италии.

Ранее Вячеслав Фетисов усомнился в том, что США и Канаде интересны матчи с Россией.

 
