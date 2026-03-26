Карпин пообещал не тренировать «Спартак»

Карпин пообещал не работать в «Спартаке» и «Реале», пока тренирует сборную РФ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что больше не будет совмещать клубную работу с работой в национальной команде.

По его словам, он откажет абсолютно любому клубу, который придет к нему с предложением во время действия контракта с Российским футбольным союзом (РФС).

«Эти два года я не буду совмещать. Официально? Да. Даже если придет «Спартак»? Даже если будет «Реал Мадрид». Совмещать не буду» — заявил Карпин.

Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года, на этом посту он сменил Станислава Черчесова, который был уволен из-за неудовлетворительного результата команды на чемпионате Европы — 2020, который из-за пандемии коронавируса прошел летом 2021 года.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера, а затем и полноценным главным тренером стал Ролан Гусев.

Ранее в «Спартаке» предложили отменить VAR.