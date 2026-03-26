Булыкин рассказал, кто может помешать Турции попасть на чемпионат мира по футболу

Знаменитый в прошлом нападающий сборной России, а ныне политик Дмитрий Булыкин, во время игровой карьеры выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за немецкие «Фортуну» и «Байер» из Леверкузена, бельгийский «Андерлехт» и голландские «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякс», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах на попадание в финальную часть чемпионата мира по футболу команд, представленных в Пути С европейского стыкового турнира.

«Да, наверное, Турция – фаворит, но и Словакия хорошая. Сейчас все умеют играть. Здесь не факт, что Турция выйдет, но команда там очень хорошая. У них есть и Арда Гюлер, и другие сильные ребята. В этой четверке у них побольше шансов, но выиграть может любая команда из четырех», — подчеркнул Булыкин.

В полуфиналах Пути С Словакия сразится с Косово, а Турция встретится с национальной командой Румынии. Победители этих матчей сыграют между собой за право поехать на мундиаль в США, Канаде и Мексике. Там участник Пути С окажется в группе D с США, Парагваем и Австралией.

